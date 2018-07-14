مجلس الأمن يصادق على تقليص عدد قوات يوناميد فى دارفور إلى النصف خلال عام

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صادق مجلس الأمن الدولى على مشروع قرار يدعو إلى تقليص عدد قوات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "يوناميد" فى دارفور إلى النصف خلال عام .



وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم السبت، أن القرار الجديد يقلص قوات يوناميد من قوامها الحالى المقدر ب8735 جنديا إلى 4050 بحلول 30 يونيو 2019.

وأعرب مجلس الأمن، فى القرار الصادر بالإجماع، عن توقعه بانتهاء عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فى دارفور (يوناميد) بشكل كامل فى نهاية المطاف.



وتعمل (يوناميد) على حفظ السلام فى إقليم دارفور الذى يعانى من اضطرابات عرقية عنيفة منذ نحو 15 عاما، حيث بدأ عمله الذى تشرف عليه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى عام 2007 .