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لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة

السبت، 14 يوليه 2018 04:00 م
لو انت طالب مرحلة أولى.. تعرف على مزايا التنسيق الإلكترونى × 11 معلومة تنسيق الثانوية العامة - أرشيفية
وائل ربيعى
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لو أنت طالب مرحلة أولى بتنسيق 2018 لابد أن تعرف مزايا التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت، يقدمها "اليوم السابع" فى 11 معلومة كالتالى:
 

1-    التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

 
2-    يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
 

3-     تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

 
4-    تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.
 

5-    تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.

 
6-    هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع ليمكن إتمام التنسيق والفرز وإعلان النتيجة
 

7-    سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

 
8-    الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور  عن الكليات المناسبة لمجموعك.
 

9-    ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

 
10-  إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (60 رغبة) وبدون وجود أي أخطاء.   
 

11-  فى حالة وجود أى استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

 
 

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