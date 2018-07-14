لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مواعيد إدخال الرغبات بموقع التنسيق ×15 معلومة

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، المواعيد التنظيمية لإدخال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، على مدار الـ 5 أيام المخصصة لها كالتالى:

1- يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر للعلمى علوم.

2- الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجة للعلمى علوم.

3- الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة للعلمى علوم.

4- الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من 399 درجة للعلمى علوم.

5- الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من394 درجة للعلمى علوم.

6- الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 403 درجة فأكثر لعلمى رياضة.

7- الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع397 درجة لأقل من403 درجة لعلمى رياضة .

8- الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من397 درجة لعلمى رياضة.

9- الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من392 درجة لعلمى رياضة .

10- الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة لعلمى رياضة.

11- يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر .

12- الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع365 درجة لأقل من380 درجةأدبى.

13- الأربعاء 18 يوليو للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من365 درجةأدبى.

14- الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من345 درجة أدبى.

15- الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من330 درجة أدبى.