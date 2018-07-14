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لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مواعيد إدخال الرغبات بموقع التنسيق ×15 معلومة

السبت، 14 يوليه 2018 01:30 م
لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مواعيد إدخال الرغبات بموقع التنسيق ×15 معلومة تنسيق الثانوية العامة
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، المواعيد التنظيمية لإدخال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق، التى من المقرر أن تنطلق بعد غد الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، على مدار الـ 5 أيام المخصصة لها كالتالى:
 
1-    يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 406 درجة فأكثر للعلمى علوم.
 
2-    الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجة للعلمى علوم.
 
3-    الأربعاء  18 يوليو للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة للعلمى علوم.
 
4-    الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة  لأقل من 399 درجة للعلمى علوم.
 
5-    الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 396 درجة لأقل من394 درجة للعلمى علوم.
 
6-    الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 403 درجة فأكثر لعلمى رياضة.
 
7-    الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع397 درجة لأقل من403 درجة لعلمى رياضة .
 
8-    الأربعاء  18 يوليو للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من397 درجة لعلمى رياضة.
 
9-    الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من392 درجة لعلمى رياضة .
 
10-  الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة لعلمى رياضة.
 
11-     يوم الإثنين 16 يوليو الجارى الحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر .
 
12-  الثلاثاء 17 يوليو للحاصلين على مجموع365 درجة لأقل من380 درجةأدبى.
 
13-   الأربعاء  18 يوليو للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من365 درجةأدبى.
 
14-   الخميس 19 يوليو للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من345 درجة أدبى.
 
15-  الجمعة 20 يوليو للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من330 درجة أدبى.
 
 
 
 

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