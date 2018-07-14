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لافروف: تطوير روسيا لأسلحة جديدة ضرورى لحماية أمنها

السبت، 14 يوليه 2018 09:02 ص
لافروف: تطوير روسيا لأسلحة جديدة ضرورى لحماية أمنها لافروف
أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن بلاده لن تسمح بأن تقف عاجزة بدون سلاح أمام الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التطوير والعمل على تصميم أسلحة روسية جديدة يعد ضروريا لموسكو لحماية أمنها.

 

وأضاف لافروف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، "فى عام 2002، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة (الخاصة بأنظمة الدفاع الصاروخي) خطأ، وأجاب الرئيس الأمريكى حينها جورج بوش الابن بأنهم فى حاجة لبناء نظام الدفاع الصاروخي، وأنه ليس موجها ضد روسيا، ولكن ضد دول أخرى، وذكر إيران وكوريا الشمالية".
 

وتم التوقيع على معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فى شهر مايو 1972، ولم يحدد وقت محدد لتنفيذها، وفى عام 2001، أعلنت واشنطن الانسحاب من المعاهدة، وفى عام 2002 توقف العمل باتفاقية الدفاع الصاروخى بين البلدين.
 

ووفقا لوزير الخارجية الروسي، بعدها بدأت روسيا تطوير أسلحة جديدة قادرة على حماية مصالحها وأمنها.
 

 


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