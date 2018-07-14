لافروف: الولايات المتحدة تحاول "الصيد فى الماء العكر" فى سوريا

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول فى سوريا "الصيد فى الماء العكر".

وأضاف لافروف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، "إن بعض المحللين يقولون إن الولايات المتحدة قد تكون معنية فى الحفاظ على حالة الفوضى فى المنطقة لكى يتمكنوا من الصيد فى الماء العكر، وأنا لا أعتقد أن هذا هو ما تريده الولايات المتحدة، ولكن عند النظر إلى الحقائق، هذا ما يحدث".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الأشخاص الذين جلبوا الدمار إلى العراق وليبيا نتيجة تدخلهم -منتهكين بذلك القانون الدولي- يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه فى سوريا.

وذكر الوزير الروسى أن هذا لا يعنى أن روسيا تريد تبرير الطغاة، قائلا "أعتقد أن القتلى والجرحى وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم أكثر بمئات الآلاف من أولئك الذين عانوا من هذه الأنظمة".مضيفا أن روسيا تدين أى انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولى بغض النظر عمن ارتكبها سواء الحكومة أو المعارضة أو الدول الأخرى.

يشار إلى أن سوريا تعانى منذ شهر مارس عام 2011، من صراع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى إلى تنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.