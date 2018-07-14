video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لافروف: الولايات المتحدة تحاول "الصيد فى الماء العكر" فى سوريا

السبت، 14 يوليه 2018 10:10 ص
لافروف: الولايات المتحدة تحاول "الصيد فى الماء العكر" فى سوريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

 قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة تحاول فى سوريا "الصيد فى الماء العكر".

وأضاف لافروف، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، "إن بعض المحللين يقولون إن الولايات المتحدة قد تكون معنية فى الحفاظ على حالة الفوضى فى المنطقة لكى يتمكنوا من الصيد فى الماء العكر، وأنا لا أعتقد أن هذا هو ما تريده الولايات المتحدة، ولكن عند النظر إلى الحقائق، هذا ما يحدث".

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الأشخاص الذين جلبوا الدمار إلى العراق وليبيا نتيجة تدخلهم -منتهكين بذلك القانون الدولي- يريدون أن يفعلوا الشيء نفسه فى سوريا.

 

وذكر الوزير الروسى أن هذا لا يعنى أن روسيا تريد تبرير الطغاة، قائلا "أعتقد أن القتلى والجرحى وأولئك الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم أكثر بمئات الآلاف من أولئك الذين عانوا من هذه الأنظمة".مضيفا أن روسيا تدين أى انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولى بغض النظر عمن ارتكبها سواء الحكومة أو المعارضة أو الدول الأخرى.
يشار إلى أن سوريا تعانى منذ شهر مارس عام 2011، من صراع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمى إلى تنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة اللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيش الاحتلال الإسرائيلى: إطلاق صاروخ لاعتراض طائرة بدون طيار قادمة من سوريا

الكرملين: بوتين وترامب سيبحثان إمكانية التعاون بين البلدين فى سوريا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

الولايات المتحدة




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة