لائحة التأمين الصحى الشامل: إعفاء أسر المجندين إلزاميا من الاشتراكات

كتب وليد عبد السلام

كشفت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد عن إعفاء أسر المجندين إلزاميًا من الاشتراكات الشهرية الخاصة بالتأمين الصحى الجديد، بشرط أن يكون المجند مسددًا للاشتراكات حتى تاريخ التحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسه وعمن يعولهم، على أن يتم سداد المساهمات المقررة عند تلقى الخدمات التى حددها القانون.

وأضاف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل، أن كل مواطن مصرى سيكون له ملف طبى، وطبيب مسئول عنه فى وحدة رعاية صحية أولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية .

وتابعت اللائحة التنفيذية أن وحدات الرعاية الأولية ستضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائى أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والأسنان، والتمريض وفنى الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحى الذى يشمل الرقم القومى والرقم التأمينى.