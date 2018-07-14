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قاض أمريكى يأمر إدارة ترامب بتمويل تكاليف لم شمل مهاجرين مع أبنائهم

السبت، 14 يوليه 2018 06:33 ص
قاض أمريكى يأمر إدارة ترامب بتمويل تكاليف لم شمل مهاجرين مع أبنائهم محكمه أمريكيه
(رويترز)
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أمر قاض أمريكى الحكومة، يوم الجمعة بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسئولون عند الحدود الأمريكية المكسيكية.

وتعمل الحكومة الأمريكية، على لم شمل نحو ألفى طفل مع آبائهم الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم فى إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب التى تقضى "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية، وقال القاضى دانا سابراو خلال جلسة فى سان دييجو" ليس منطقيا قيام أى من الآباء الذين تم فصلهم بدفع أى شيء".

وكان سابراو قد أمر فى يونيو بلم شمل الأطفال بحلول 26 يوليو، ولم تستطع الحكومة الوفاء بموعد نهائى الأسبوع الماضى للم شمل الأطفال الأصغر سنا مع آبائهم.

وتأتى هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية . وقال محاموهم خلال جلسة يوم الجمعة إن مسؤولى الهجرة أبلغوا المهاجرين الآباء بضرورة دفع تكاليف لم شملهم مع أولادهم.

وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية إن مسؤولى الهجرة طلبوا بشكل مبدئى من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.

 

 


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