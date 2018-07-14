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فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%

السبت، 14 يوليه 2018 10:56 م
فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95% وزير التعليم العالى
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك 412 ألف طالب ناجح سينتقلون من المرحلة الثانوية إلى الجامعات، بالإضافة لـ 103آلاف طالب أمامهم الفرصة بعد امتحانات الدور الثانى.

وأوضح فى مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية " DMC"، أن الحاصلون على أكثر من 95%، يمثلون ما يقرب من 23% من الناجحين، وهذا الرقم كبير، كما أن هناك 140 ألف طالب مجموعهم أكبر من 75%، بنسبة 85% من بين الناجحين.

ونصح الطلاب بضرورة دخول الكليات القادرين على الابداع فيها أولًا قبل النظر للمجموع، مضيفًا :"بكل المقاييس الخاصة لأداء الامتحانات فمنحنى الأرقام دا مش كويس، وهذا معناه إن المنحنى عالى جدًا ناحية اليمين".


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وزير التعليم العالى

خالد عبد الغفار

الجامعات

الثانويه العامه

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