فيديو.. محاولات حوثية لحصار سكان مدينة التحيتا

إيمان حنا

تحاول ميليشيات الحوثى الإيرانية محاصرة سكان مدينة التحيتا باليمن، ويقطعون الطرق أمام وصول المساعدات واحتياجاتهم الغذائية الأساسية، فى رد فعل انتقامى من سكان المدينة بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية المشتركة فى طرد الميليشيات من التحيتا، حيث حقق الجيش اليمنى تقدماً فى جنوب شرق محافظة تعز.

ومن جهة أخرى، فرضت ميليشيات الحوثى حصارا على مدينة التحيتا، ومنعت وصول المواد الغذائية إلى سكانها، فى وقت نشر المتمردون قناصة بمدينة زبيد المجاورة فى محاولة لخنق المدينة بعد أن طردت منها مؤخرا على أيدى القوات اليمنية المشتركة.

يأتى هذا فى وقت صادرت فيه قوات المقاومة اليمنية أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة تركتها ميليشيات الحوثى بعد هروبها من ساحات المعارك أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتى التحيتا وزبيد بالمحافظة، حيث كشفت ألوية العمالقة عن ألغام زرعتها الميليشيات على الطريق العام فى التحيتا، وقامت الفرق الهندسية بنزعها وتطهير المناطق التى انسحب منها المتمردون.

وأكدت مصادر يمنية، أن المتمردين منعوا دخول الثلج إلى التحيتا، والذى يعد سلعة رئيسية للسكان فى ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس وانعدام الكهرباء، كما تمارس ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات للداخلين والخارجين إلى المدينة عبر الطرق التى تسيطر عليها.