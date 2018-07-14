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فيديو.. لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق وابنته فى إسلام أباد

السبت، 14 يوليه 2018 10:38 ص
فيديو.. لحظة اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق وابنته فى إسلام أباد رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف
كتب: محمد الأحمدى
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اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده الجمعة، حيث يواجه حكما بالسجن لمدة 10 أعوام بتهم الفساد، وذلك قبل الانتخابات التى يشوبها التوتر.

وجاء فى بيان لإدارة مدينة إسلام أباد أن سلطات مكافحة الفساد "اعتقلت" شريف وابنته مريم ونقلتهما إلى إسلام أباد، بعدما كانا وصلا جوا إلى لاهور، بحسب البيان.

وقال مسؤول فى الشرطة المحلية يدعى نافيد شاه لرويترز، إن أوامره الحالية لا تشمل تقييد حركة المواطنين لكن الوضع قد يتغير إذا نزل أنصار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف إلى الشارع.

وقال أنصار الحزب إنهم سينظمون مسيرة إلى المطار متحدين بذلك الحظر المفروض على جميع المسيرات العامة.


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