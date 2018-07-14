video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو..طائرة تخترق الحظر الجوى فوق فندق ترامب بلندن وترفع لافتة احتجاج ضده

السبت، 14 يوليه 2018 05:20 م
فيديو..طائرة تخترق الحظر الجوى فوق فندق ترامب بلندن وترفع لافتة احتجاج ضده المظلى أعلى الفندق الذى يقيم به ترامب
أيمن رمضان
إضافة تعليق
تمكنت طائرة شراعية من اختراق منطقة الحظر الجوى أعلى فندق تير نبيرى الذى يقيم فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمنتجع الجولف باسكتلندا.
 

وبحسب موقع فضائية "سكاى نيوز"حمل المظلى لافتة احتجاج كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، مساء  أمس الجمعة، وقال ستيفن مكولوتش، من الشرطة، إن المتظاهر اخترق منطقة الحظر الجوى فوق فندق تيرنبيرى وارتكب جريمة جنائية.

من جانبها قالت منظمة جرينبيس إن الطائرة كانت تحمل لافتة كتب عليها: "ترامب دون المستوى"، احتجاجا على سياساته البيئية والهجرة.

وزعمت الجماعة أن الاحتجاج قد أجبر ترامب على الاختباء، مع بيان يقول: "عندما ظهرت الطائرة الشراعية فى الأعلى، أمكن رؤية الرئيس وهو يتوجه نحو المدخل مهرولا".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يتوجه إلى اسكتلندا فى إطار زيارته للمملكة المتحدة

ترامب: لماذا لم تحقق إدارة أوباما فى مزاعم التدخل الروسى بالانتخابات؟

ترامب

امريكا

رساله احتجاج

هجره

لاجئين

اسكتلندا




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

صور.. نتيجة الثانوية العامة تثير نظرية ارتباط الرأس الكبير بالذكاء.. دراسة اقترحتها ولم تتمكن من إثباتها.. طبيبة أطفال تؤكد ليس شرطا والوراثة وراء 90% من الذكاء.. وخطوات علمية لتنمية قدرات ابنك منذ الطفولة

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و5 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة