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السبت، 14 يوليه 2018 05:57 م
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فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يلحق خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية

السبت، 14 يوليه 2018 05:28 م
فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يلحق خسائر فادحة بالمليشيات الحوثية قوات الجيش اليمنى
إيمان حنا
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قال مصدر عسكرى يمنى، أن أبطال الجيش الوطنى مسنودين بطيران التحالف العربى ألحقوا خسائر فادحة بصفوف الحوثيين فى جبهة الملاحيظ بصعدة، وأفشلوا عملية تسلل نفذتها مليشيات الحوثى الانقلابية فى محاولة منها لاستعادة مواقع فى منطقة الملاحيظ، خسرتها خلال الأيام الماضية، حسبما أورد المركز الإعلامى للقوات المسلحة، حيث تخوض قوات الجيش الوطنى مسنودة بطيران التحالف العربى معارك متواصلة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية فى جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبى غرب محافظة صعدة.

 

وأضاف المصدر أن المعارك التى استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،  تكبّدت خلالها مليشيات الحوثى عشرات القتلى والجرحى،  فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

 

يذكر أن طيران التحالف العربى شارك بفاعلية فى المعارك مستهدفًا بعدة غارات تعزيزات وتجمعات للمليشيات الانقلابية وكبدتها خسائر كبيرة فى الأرواح والمعدات.


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