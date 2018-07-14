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فيديو.. ألمانيا تخشى الهجمات المعادية للسامية وتخصص مراكز لحمايتهم

السبت، 14 يوليه 2018 01:44 م
فيديو.. ألمانيا تخشى الهجمات المعادية للسامية وتخصص مراكز لحمايتهم اليهود
كتب: أحمد علوى
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قالت الحكومة الألمانية بأنها الآن تدرس إنشاء مراكز اتصال فى كافة المدن الكبرى فى البلاد، وذلك من أجل الإبلاغ عن أى وقائع معادية للسامية، حتى ولو كانت هذه الوقائع لا تندرج تحت الأمور التى لا يعاقب عليها القانون الألمانى.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، قال فيليكس كلاين مفوض الحكومة لشؤون مكافحة معاداة السامية، "لا ينبغى أن يسود فى المجتمع لا مبالاة تجاه الاعتداءات المعادية للسامية، لذلك يتعين علينا أيضا الانشغال حتى بالوقائع التى لم تتخط حد العقوبة الجنائية، لا بد وأن نتصدى لكل ذلك فى الحال".

وأشار المفوض من قبل الحكومة لمواجهة معاداة السامية، بأن مراكز الاتصال ستقوم بعملها بجانب مركز الاستقصاء والمعلومات لمكافحة معاداة السامية فى برلين.

وأوضح كلاين دوره فى هذا الأمر قائلًا:"هدفى وعملى هو الحصول على كافة الوقائع المعادية للسامية، حتى التى لا تندرج تحت طائلة العقوبة والقانون، وذلك مثل التنمر والتدنيس وكذلك كافة الممارسات العدائية، ولذلك فنحن بصدد إنشاء مركز إتصال سوف يتم تنظيمها عبر رابطة اتحاديه من أجل وقف هذا الأمر على الفور".


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