فى 31 معلومة.. تعرف على أشهر 7 ملكات حكمن مصر فى العصر الفرعونى

الأقصر – أحمد مرعى

تعتبر مصر واحدة من دول العالم التى تعج بالملوك على مر العصور المختلفة، وبجانب تقلد الرجال لحكم البلاد ظهرت مجموعة من الملكات السيدات اللاتى حكمن مصر وجلسن على العرش فى العصر الفرعونى بداية من الأسرة الأولى حتى نهاية العصور الفرعونية وتميز حكم الملكات الفراعنة بالقوة والعظمة والإزدهار على مر التاريخ.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء.. أبرز الملكات فى العصور الفرعونية وتاريخهن وإنجازاتهن للشعب المصرى:-

1- الملكلة "ميريت نيت" تعتبر أول ملكة في تاريخ العالم إعتلت عرش البلاد

2- الملكة "ميريت نيت" عثر علي لوح يؤكد توليها البلاد فى إحدى مقابر أبيدوس نقِش عليها إسم الملكة بمفردها

3- عثر للملكة "ميريت نيت" علي مقبرتين إحداهما في "سقارة" والآخري في "أبيدوس"

4- تعتبر مقبرتي الملكة "ميريت نيت" من أفضل مقابر الأسرة الأولى ولها لوحتان في المتحف المصرى واحدة منهما

5- حكمت الملكة "ميريت نيت" مصر في فترة عصيبة بعد وفاة زوجها "الملك جت" وتواجدت نيابة عن إبنها "الملك جر"

6- الملكة "خنت كـاوس" كانت ملكة مصر القدمية بين الأسرتين الراعبة والخامسة

7- كان للملكة "خنت كـاوس" عدة ألقاب منها "ملكة مصر العليا والسفلي" و"أم ملك مصر العليا والسفلي"

8- الملكة "خنت كـاوس" بنيت لها معبد هرمي في منطقة الجيزة بالقرب من طريق المعبد الجنائزي لمنقرع

9- الملكة "نيـت إقـرت" هي الملكة رقم 3 في حكم مصر قديماً وذلك في آواخر الأسرة السادسة

10- كانت تعتبر الملكة "نيـت إقـرت" من أجمل نساء الأرض وقتها لكونها كانت شقراء الملامح

11- بردية فرعونية أكد أن حكم الملكة "نيـت إقـرت" إستمر لمدة عامين وشهر فقط

12- الملكة "نيـت إقـرت" تولت الحكم بعد مقتل زوجها ودبرت مكيدة وقتلت كل من شارك في قتل زوجها

13- في نهاية حكم الملكة "نيـت إقـرت" إنتهي عصر الدولة القديمة وحكمها الزاهي

14- الملكة "سـبك نفـرو" هي إبنة الملك أمنمحات الثالث وحكمت مصر بعد وفاة شقيقها "أمنمحات الرابع"

15- الملكة "سـبك نفـرو" حكمت مصر لفترة 3 سنوات و4 شهور

16- الملكة "سـبك نفـرو" كانت تلقب بـ"الزوجة الملكية العظيمة" و"الوارثة العظيمة" و"سيدة كل النساء"

17- إنتهي حكم الملكة "سـبك نفـرو" في نهاية الأسرة 12 الفرعونية

18- الملكة "حتشبسوت" أعظم وأقوى ملكات مصر

19- تعتبر الملكة "حتشبسوت" هي خامس ملوك الأسرة 18

20- حكمت الملكة "حتشبسوت" مصر في الفترة من 1482 قبل الميلاد إلى 1503 قبل الميلاد

21- تميز عصر الملكة "حتشبسوت" بقوة الجيش و البناء والرحلات لمختلف دول العالم

22- كانت فترة حكم الملكة "حتشبسوت" مميزة للغاية وعاش الشعب المصري في سلام ورخاء كبير

23- تعتبر الملكة "حتشبسوت" أول من إرتدي القفازات في العالم لوجود عيب خلقى بأصابعها

24- الملكة "نفرتيتى" كانت إحدى أقوى النساء في مصر القديمة

25- عثر على قبر الملكة "نفرتيتى" بالقرب من قبر الملك توت عنخ آمون إبن زوجها "إخناتون"

26- تنتمي الملكة "نفرتيتى" للأسرة 18 الفرعونية

27- من ألقاب نفرتيتى الملكية "الزوجة الملكية العظيمة"

28- توفيت نفرتيتي في العام 14 لحكم إخناتون ودفنت في مقبرتها بالمقابر الملكية في تل العمارنة كما يشاع

29- الملكة "نفرتارى" ولدت سنة 1300 قبل الميلاد وكانت كبيرة الزوجات الملكيات للملك رمسيس الثاني

30- ظلت الملكة نفرتاري أهم زوجات الفرعون من ثماني زوجات في صعيد مصر لمدة طويلة وكانت شريكته فى الحكم وتوفت سنة 1250 قبل الميلاد

31- تم إكتشاف مقبرة نفرتارى سنة 1904 ولم تفتح للجمهور منذ اكتشافها إلا في أوائل عقد التسعينات من القرن الماضي