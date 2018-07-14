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غدا.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بمدينة بدر

السبت، 14 يوليه 2018 10:10 ص
غدا.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى للفائزين بالقرعة العلنية بمدينة بدر مشروع اسكان - ارشيفية
كتب أحمد حسن
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدا الأحد 15/7/2018 وحتى يوم الخميس 20/9/2018 تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السادس بمدينة بدر للفائزين بها، وذلك بالمجاورات (1 – 2 – 4)، وهى الأراضى المخصصة بالقرعة العلنية اليدوية، التى تم إجراؤها بتاريخ 16/11/2017.
 
وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الأولي، من 88 : 115، غدا الأحد 15/7/2018، والقطع من 117 : 139، يوم الإثنين 16/7/2018، والقطع من 140 : 154، يوم الثلاثاء 17/7/2018، والقطع من 185 : 209، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 210 : 222، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 483 : 500، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 501 : 515، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 516 : 530، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 531 : 545، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 546 : 560، يوم الثلاثاء 31/7/2018، والقطع من 561 : 570، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 631 : 638، يوم الأحد 5/8/2018.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الثانية، من 60 : 74، يوم الإثنين 6/8/2018، والقطع من 75 : 81، يوم الثلاثاء 7/8/2018، والقطع من 260 : 274، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 275 : 294، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع 383 : 397، يوم الإثنين 13/8/2018، والقطع من 398 : 412، يوم الثلاثاء 14/8/2018، والقطع من 413 : 427، يوم الأربعاء 15/8/2018، والقطع 428 : 442، يوم الأحد 26/8/2018، والقطع من 443 : 457، يوم الإثنين 27/8/2018، والقطع من 458 : 488، يوم الثلاثاء 28/8/2018، والقطع من 489 : 502، يوم الأربعاء 29/8/2018، والقطع من 503 : 517، يوم الأحد 2/9/2018، والقطع من 518 : 526، يوم الإثنين 3/9/2018، والقطع من 599 : 614، يوم الثلاثاء 4/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الرابعة، من 658 : 672 يوم الأربعاء 5/9/2018.
 
وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 9/9/2018، وحتى الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
 

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الاسكان الاجتماعى




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