video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يطعن نجل شقيقه بمطواة بسبب الخلاف على الميراث بطنطا

السبت، 14 يوليه 2018 12:19 م
عاطل يطعن نجل شقيقه بمطواة بسبب الخلاف على الميراث بطنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

طعن عاطل مقيم قرية نفيا مركز طنطا بمحافظة الغربية،  نجل شقيقه بمطواة وإصابته بجرح نافذ بالبطن، بسبب الخلاف على الميراث، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، ونقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بوصول "ر ف ا" 13 سنة  طالب ومقيم قرية نفيا لمستشفى طنطا الجامعى، مصابا بجرح نافذ بالبطن.

انتقل الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث مركز طنطا بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والدته "نجوى ا ر" 40 سنة ربة منزل اتهمت شقيق زوجها "محمدين ا ش" 39 سنة عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا بلطجة وعاهة مستديمة وسلاح أبيض وضرب بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات على الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مركز طنطا

مشاجره




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة