عاطل يطعن نجل شقيقه بمطواة بسبب الخلاف على الميراث بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

طعن عاطل مقيم قرية نفيا مركز طنطا بمحافظة الغربية، نجل شقيقه بمطواة وإصابته بجرح نافذ بالبطن، بسبب الخلاف على الميراث، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة، ونقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مازن الرشيدي مأمور مركز طنطا، بوصول "ر ف ا" 13 سنة طالب ومقيم قرية نفيا لمستشفى طنطا الجامعى، مصابا بجرح نافذ بالبطن.

انتقل الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث مركز طنطا بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وبسؤال والدته "نجوى ا ر" 40 سنة ربة منزل اتهمت شقيق زوجها "محمدين ا ش" 39 سنة عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا بلطجة وعاهة مستديمة وسلاح أبيض وضرب بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات على الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.