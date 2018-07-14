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ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه

السبت، 14 يوليه 2018 03:33 م
ظهور جديد لأحمد فتحى سرور للدفاع عن توفيق عكاشة فى تزوير شهادة الدكتوراه أحمد فتحى سرور
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت صفحة الفراعين نيوز عبر فيس بوك، صورة تظهر الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، خلال دفاعه عن توفيق عكاشة فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه.

 

كانت محكمة جنح النقض قد أجلت نظر طعن توفيق عكاشة على حكم حبسه عاما، فى قضية تزوير شهادة الدكتوراه لجلسة 13 أكتوبر لضم المفردات.

الدكتور أحمد فتحى سرور
الدكتور أحمد فتحى سرور

 

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت فى سبتمبر الماضى، حكم حبس توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، حيث كشفت التحقيقات، أن عكاشة اشترى وزور شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة وغير موجودة فى مصر وغير مقيد بها.

 


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