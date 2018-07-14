طفل يقتل نقاش انتقاما لشرف عائلته بكرداسة

كتب سليم على

هدوء وحزن شديد شهدته عزبة بمنطقة ناهيا بعد أن قام شاب صغير لم يتخطى عمره الثمانية عشر عاما، بقتل نقاش طعنا بالسكين، بعد أن وجده بمنزله بصحبة شقيقته المطلقة، فالمتهم معروف فى المنطقة بحسن سمعته وشغفه بلعبة كرة القدم وسعيه لتحقيق حلمه باحتراف اللعبة والسير على خطى ابن منطقته أبو تريكة من خلال مشاركته فى أكاديمية لكرة القدم.

انتقلت جريدة اليوم السابع إلى المنطقة التى شهدت الواقعة، وتوجهنا لمنزل المجنى عليه، وبسؤال أهليته عن سبب الواقعة قالت شقيقة المجنى عليه، إن والدها متغيب عن المنزل منذ الواقعة، لافتة إلى أنه حتى اليوم لم تتأكد العائلة من السبب الحقيقى وراء وفاة شقيقها، مشيرة إلى أنه توفى متأثرا بتعاطى المخدرات أم الطعنة التى سددها له المتهم، مشيرة إلى أن الأهالى أبلغوهم أن المجنى عليه عقب الواقعة توجه إلى المستشفى على قدميه، وعندما سألهم الطبيب عن تناوله المخدرات نفوا تناوله لأى نوع من المخدرات، فى حين أكدت شقيقته أنه يتناول المخدرات باستمرار، مرجحة أن يكون السبب تفاعل البينج مع المخدر أدى إلى وفاته، مؤكدة أن العائلة تنتظر تقرير الطب الشرعى الذى سيكون الفيصل النهائى فى تحديد سبب الوفاة.

توجهنا إلى الشارع الذى يقطن فيه المجنى عليه والمتهم لسؤال الأهالى عن سبب الواقعة، فى البداية رفض العديد من سكان المنطقة التحدث إلينا وإجابتهم دائما كانت عدم معرفة السبب الحقيقى وراء الواقعة، إلا أن بعضهم تحدث إلينا وقالوا إن المجنى عليه كان سئ السمعة ودائما ما يفتعل المشاكل مع جيرانه ومع عائلة المتهم بسبب تناوله المستمر للمخدرات.

وأشاروا إلى أن والده عانى الكثير بسبب افتعاله المشاكل فهو معروف بحسن سمعته كما أنه يعمل مقاولا ووفر لابنه حياة كريمة لكى يكون أفضل، ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وقالوا إن المجنى عليه كان على علاقة بأخت القاتل، وفى إحدى المرات تم ضبطه فى منزلها من قبل أهلها وكانت متزوجة وحدث مشكلة كبيرة ولكن الأهالى توصلوا لحل وطلقها زوجها، وبعد فترة عاد المجنى عليه فى افتعال المشاكل وطارد شقيقة القاتل، ويوم الواقعة عاد المتهم إلى المنزل ووجد المجنى عليه داخل شقتهم بصحبة شقيقته، وبمواجهته أبلغه المجنى عليه أنه متزوج من شقيقته بعقد عرفى، ولكن لم يتمالك المتهم أعصابه وتوجه للمطبخ واصطحب سكين وضربه فى صدره وأصابه بطعنه فى منطقة الصدر وبعدها قاموا بنقله إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذه ولكنه فارق الحياة.

وأكد الأهالى أن المتهم حسن السمعة والجميع فى المنطقة يحترمونه، كما أنه يلعب بأكاديمية لكرة القدم، وفى أوقات الفراغ يساعد والدته فى المعيشة نظرا لوفاة والده عن طريق العمل فى بعض المهن باليومية.