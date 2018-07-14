طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعين وسط وجنوب قطاع غزة

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جدد الطيران الحربى الإسرائيلى، ظهر اليوم السبت، قصفه لمواقع للمقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت موقعا وسط القطاع بثلاثة صواريخ، فيما استهدفت غارة اخرى موقعا فى مدينة رفح جنوب القطاع.. ولم يعرف بعد ما إذا كانت الغارات قد أسفرت عن ضحايا أو أضرار، ومازالت طائرات الاحتلال تجوب أجواء القطاع.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت فجر اليوم عدة مواقع فى قطاع غزة، ما أدى الى إصابة مواطن وإلحاق أضرار جسيمة فى منازل وممتلكات المواطنين.

فى ذات السياق ، أصدر المجلس الاقليمى اشكول تعليمات جديدة للمستوطنين فى غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ.

من جهتها ، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" انه من المتوقع ان يوسع الجيش الاسرائيلى خلال الساعات المقبلة هجماته على قطاع غزة.