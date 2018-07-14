ضبط 42 قضية مخدرات وسلاح و57 قضية تموين بحملات موسعة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت أنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلالها من ضبط 42 قضية مخدرات وسلاح نارى، بالإضافة إلى تنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 57 قضية تموينية، تم التحفظ خلالها على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، واغلاق عدد من المنشات غير المرخصة.

وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة التى استهدفت قطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم وفيصل ببولاق الدكرور، والطريق الدائرى، حيث تم إزالة 560 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.