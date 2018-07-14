ضبط مزارع بالشرقية لقيامه بالتنقيب عن الأثار

الشرقية- فتحية الديب

ألقي ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والأثار بالشرقية، اليوم، القبض علي مزارع ، لقيامه بالتنقيب عن الأثار، بمسكنه بقرية طلحة بردين، دائرة مركز الزقازيق، وتبين أنه يقوم بالتنقيب عن الأثار وتوصل إلي بئر دفن العصر الروماني، وتم إحالته لنيابة مركز الزقازيق، للتحقيق برئاسة محمد علام مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والأثار بالشرقية، عن قيام " محمد س ع" 41 سنة مزارع مقيم قرية طلحة بردين، بالتنقيب عن الأثار بمسكنه، فتم إخطار اللواء هشام قدري مدير مباحث السياحة والأثار ،واللواء مصطفي أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار، وتم القبض علي المتهم، من قبل ضباط شرطة السياحة برئاسة المقدم محمد رجب رئيس مباحث السياحة بالشرقية، و المقدم محمود النمر وكيل مباحث السياحة والأثار، بالتنسيق مع مباحث مركز الزقازيق برئاسة الرائد أشرف ضيف، وبعد إذن النيابة العامة، تم مداهمة المسكن تبين قيام المزارع بالتنقيب عن الأثار بمنزله، حيث تبين قيامه بالحفر لمدة 10 أمتار تحت الأرض، وتبين أنه توصل إلي كشف أثري عبارة بير دفن من العصر الروماني، وتم ضبط شواهد أثرية وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36083 جنح مركز الزقازيق،وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف علي النيابة.