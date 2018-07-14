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السبت، 14 يوليه 2018 02:32 ص
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صور.. وزير الخارجية الأمريكى يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارته للمكسيك

السبت، 14 يوليه 2018 01:00 ص
صور.. وزير الخارجية الأمريكى يؤكد ضرورة تعزيز أمن الحدود خلال زيارته للمكسيك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
مكسيكو سيتى (رويترز)
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال أول زيارة له إلى المكسيك الجمعة، إنه "أكد باحترام"، على ضرورة التعامل مع أمن الحدود بين البلدين، فى الوقت الذى أقر فيه بأن الولايات المتحدة كانت سببا فى زيادة الطلب على المخدرات.

ووصف بومبيو المكسيك، بأنها شريك هام فى التصدى للتحديات الإقليمية وأضاف أن من الضرورى، إقامة علاقات تجارية قوية وعادلة بين البلدين.

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

 

وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو

 

وزير الخارجية الامريكى يصافح نظيره المكسيكى
وزير الخارجية الامريكى يصافح نظيره المكسيكى

 

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى

 

 


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