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السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
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صور..مطار الملك عبد العزيز يستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام

السبت، 14 يوليه 2018 04:02 م
صور..مطار الملك عبد العزيز يستقبل أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله الحرام
الرياض (أ ش أ)
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استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، اليوم السبت، عبر مجمع صالات الحج والعمرة، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، قادمة من جمهورية بنجلاديش الشعبية وعلى متنها 419 حاجاً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مطار الملك عبد العزيز الدولى سيشهد بدءاً من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أنهت جميع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة فى المطار الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جميع أقطار العالم.

وتقدر الطاقة الاستيعابية لمجمع صالات الحج والعمرة فى أوقات الذروة بـ 3800 حاج فى الساعة، حيث يضم 14 صالة سفر بها 136 منصة لإنهاء إجراءات السفر و192 منصة أخرى للجوازات، و18 بوابة سفر، وعدد 10 سيور للحقائب، إضافة إلى صالتين للدرجة الأولى، و100 موقف للحافلات، فضلاً عن ساحة وقوف للطائرات تتسع لـ 26 طائرة فى وقت واحد.

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

 

جانب من توافد الحجاج
جانب من توافد الحجاج

 

توافد حجاج بيت الله الحرام
توافد حجاج بيت الله الحرام

 

جانب من توافد الحجاج
جانب من توافد الحجاج

 

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبدالعزيز

 

الإجراءات الأمنية بالمطار
الإجراءات الأمنية بالمطار

 

جانب من الإجراءات الأمنية
جانب من الإجراءات الأمنية

 

شرطى سعودى
شرطى سعودى

 

جانب من توافد الحجاج على المطار
جانب من توافد الحجاج على المطار

 

حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز
حجاج بيت الله الحرام بمطار الملك عبدالعزيز

 


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