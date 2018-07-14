صور.. عمال شركة استثمار زراعى بالشرقية يطالبون بصرف العلاوات المتأخرة

الشرقية - إيمان مهنى

طالب عاملون بشركة استثمار زراعى بمدينة الصالحية فى الشرقية بصرف العلاوات المتأخرة.

وقال محمود الشامى عضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن الشركة يعمل بها أكثر من ألفى عامل، ونطالب بحقوقنا المالية، التى أولها إقرار صرف العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاستثنائية على الأساسى ولا تؤثر فى البدلات، وكذلك رفع قيمة بدل الإعاشة اليومى من 7 جينهات لـ15 جينهات، لمراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية للعمال.

من جانبه عقد العضو المنتدب بالشركة اجتماعا مع العمال واللجنة النقابية للاستماع لمطالبهم.



عمال شركة استثمار زراعى (1)



عمال شركة استثمار زراعى (2)



عمال شركة استثمار زراعى (3)



عمال شركة استثمار زراعى (4)



عمال شركة استثمار زراعى (5)



عمال شركة استثمار زراعى (6)



عمال شركة استثمار زراعى (7)



عمال شركة استثمار زراعى (8)