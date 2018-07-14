video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس

السبت، 14 يوليه 2018 08:30 م
صور.. دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس دوقة كامبريدج تصطحب ميجان
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

اصطحبت الأميرة كاثرين ميدلتون، دوقة كامبريدج، الأميرة ميجان ماركل دوقة ساسيكس، لمشاهدة مباراة نصف نهائى بطولة ويمبلدون للتنس المقامة فى لندن.

وتفاعلت زوجة الأمير البريطاني، الأمير ويليام، مع زوجة أخيه الأمير هارى، وسط مدرجات المشجعين اليوم السبت، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وفاز ديوكوفيتش على الإسبانى رافايل نادال الأول فى العالم والثانى فى البطولة اليوم بعد مباراة ماراتونية على مدار يومين، فى حين كان أندرسون تغلب الجمعة على الأمريكى جون آيسنر فى ثانى أطول مباراة فى نصف نهائى البطولات الكبرى استمرت ست ساعات و36 دقيقة.

وتجمع المباراة النهائية للرجال، غدا الأحد، الصربى نوفاك ديوكوفيتش الثانى عشر مع الجنوب أفريقى كيفن أندرسون الثامن.

أثناء مشاهدة المباراة
أثناء مشاهدة المباراة

 

الأميرة كاثرين ميدلتون فى المدرجات
الأميرة كاثرين ميدلتون فى المدرجات

 

دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس
دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس

 

دوقة كامبريدج وميجان
دوقة كامبريدج وميجان

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيرينا ويليامز تتاهل لمواجهة كيربر فى نهائى بطولة ويمبلدون للتنس

بطولة ويمبلدون للتنس.. دجوكوفيتش يصدم نادال ويبلغ النهائى

صور.. انجليك كيربر تفاجئ سيرينا وليامز وتحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس

دوقة كامبريدج

ميجان

بطولة ويمبلدون للتنس

الاميرة كاثرين

الامير هاري




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة