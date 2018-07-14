صور.. دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس

كتب عبد الوهاب الجندى

اصطحبت الأميرة كاثرين ميدلتون، دوقة كامبريدج، الأميرة ميجان ماركل دوقة ساسيكس، لمشاهدة مباراة نصف نهائى بطولة ويمبلدون للتنس المقامة فى لندن.

وتفاعلت زوجة الأمير البريطاني، الأمير ويليام، مع زوجة أخيه الأمير هارى، وسط مدرجات المشجعين اليوم السبت، وفق صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وفاز ديوكوفيتش على الإسبانى رافايل نادال الأول فى العالم والثانى فى البطولة اليوم بعد مباراة ماراتونية على مدار يومين، فى حين كان أندرسون تغلب الجمعة على الأمريكى جون آيسنر فى ثانى أطول مباراة فى نصف نهائى البطولات الكبرى استمرت ست ساعات و36 دقيقة.

وتجمع المباراة النهائية للرجال، غدا الأحد، الصربى نوفاك ديوكوفيتش الثانى عشر مع الجنوب أفريقى كيفن أندرسون الثامن.



أثناء مشاهدة المباراة



الأميرة كاثرين ميدلتون فى المدرجات



دوقة كامبريدج تصطحب ميجان لمشاهدة مباريات بطولة ويمبلدون للتنس