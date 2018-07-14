صور.. ترامب يكسر البروتوكول المتبع فى مصافحة الملكة إليزابيث الثانية

كتب: محمد الأحمدى

استقبلت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى وصل بريطانيا، الخميس فى زيارة لمدة يومين.

وتجاهل ترامب الاحتجاجات ضده فى لندن، وأعلن أنه يتمتع بشعبية لدى البريطانيين بسبب موقفه المتشدد من الهجرة.

والملفت للنظر، أن ترامب خرق البروتوكول الملكى البريطانى مرارا وتكرارا خلال لقائه مع الملكة، إليزابيث الثانية.

فلقد وقفت الملكة، البالغة من العمر 92 عاما، فى انتظار ضيفها لمدة 12-15 دقيقة فى ظل درجة حرارة بلغت نحو 27 درجة مئوية فوق الصفر، لأنه تأخر فى الوصول إلى مكان اللقاء معها أمس الجمعة.



الملكة إليزابيث الثانية

وكسر الرئيس الأمريكى الأمريكى التقليد المتبع، برفضه الانحناء للملكة، وبدلا من ذلك قام بتحيتها بمصافحة حارة، وقامت زوجته ميلانا، أيضا بمصافحة الملكة البريطانية.



ترامب

وأرتكب دونالد ترامب الخطأ الأكبر، عندما تمت دعوته للانضمام إلى الملكة لتفقد حرس الشرف. فلقد أدار ترامب ظهره للملكة وسبقها فى السير أثناء مرورها أمام ثلة حرس الشرف، وهو أمر يعتبر خرقًا جديا للبروتوكول.

وأثارت تصرفات ترامب هذه، ردود فعل كثيرة ومتفاوتة فى مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث انتقده الكثيرون بسبب "وقاحته" و"عدم احترامه للملكة".