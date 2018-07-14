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السبت، 14 يوليه 2018 07:39 ص
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صور.. بومبيو لـ"رئيس المكسيك": ترامب يريد تحسين العلاقات بين البلدين

السبت، 14 يوليه 2018 07:08 ص
صور.. بومبيو لـ"رئيس المكسيك": ترامب يريد تحسين العلاقات بين البلدين بومبيو مع رئيس المكسيك
مكسيكو (أ ف ب)
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أجرى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الجمعة "حوارا وديا" مع الرئيس المكسيكى المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور فى مكسيكو، وسط تزايد الخلافات على مواضيع عدة بين بلديهما.

وترأس بومبيو وفدا مهما يضم وزير الخزانة ستيف منوتشين ووزيرة الأمن الداخلى كرستين نيلسن وصهر دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر، وكتب بومبيو على تويتر لدى وصوله إلى مكسيكو "أنا مسرور لإجراء أول زيارة إلى المكسيك بصفتى وزيرا للخارجية".

وهنأ بومبيو الرئيس المنتخب الذى رحب بالوفد الأمريكى قائلا بالاسبانية "اهلا بكم"، وأجرى الوفد الأمريكى لقاءً بعد الظهر مع أوبرادور الذى حقق فوزًا ساحقًا فى انتخابات الأول من يوليو وسيتولى مهماته فى الأول من ديسمبر.

ومنذ بداية اليوم احاط بالمنزل المتواضع فى مكسيكو الذى يستخدمه الرئيس المنتخب مكتبا، حزام امنى من عشرين عنصرا من الشرطة فقط وحواجز معدنية، فيما تجمع نحو مئة صحافى فى المكان منذ الفجر، وأُعلن ان الاجتماع ليس مفتوحا للصحفيين.

بومبيو مع رئيس المكسيك
بومبيو مع رئيس المكسيك

جانب من اللقاء بين بومبيو ورئيس المكسيك
جانب من اللقاء بين بومبيو ورئيس المكسيك

رئيس المكسيك ووزير الخزانة الأمريكى وبومبيو
رئيس المكسيك ووزير الخزانة الأمريكى وبومبيو

 


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