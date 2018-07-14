صور.. "القودة" تنهى خصومة ثأرية استمرت لـ5 سنوات بين عائلتين بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نجحت لجان المصالحة بالتعاون مع القيادات الأمنية وكبار القبائل العربية بمدينة ومركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم السبت، فى إتمام الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتين بقرية حاجر البلاليص.

وعقد مجلس صلح حاشد حضره أكثر من 5 آلاف شخص من الأهالى، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وأبرزهم صبرى محمود، مساعد محافظ أسوان لمنطقة الشمال، والعقيد أيمن رضا، رئيس مدينة إدفو، والعميد محمد العنانى، مأمور مركز شرطة إدفو، والمقدم محسن حزين، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والشيخ كمال تقادم رئيس لجنة الصالحات.

وكما جرت العادة فى إتمام المصالحات، تقدم الجانى الذى ينتمى لعائلة "البلاليص" بعد أن قضى مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات، إلى أهل الدم من عائلة "محمدين" حاملاً الـ"كفن" على يديه طالباً العفو من الثأر للمجنى عليه، وهو ما قبله أهل الدم من عائلة محمدين، وتمت إجراءات وكواليس المصالحة المعروفة باسم "القودة" وسط فرحة وتبريكات من الحضور.

وكانت قرية حاجر البلاليص بمركز إدفو، شهدت قبل 5 سنوات، واقعة قتل بالخطأ قام خلالها أحد الشباب الذى ينتمى لعائلة "البلاليص" بالتعدى بالضرب باستخدام شوم أو عصى على رأس شاب آخر ينتمى لعائلة "محمدين" فى مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على أولوية رى الأرض الزراعية.



جانب من إتمام الصلح



جانب من الحضور



جانب من مراسم الصلح



حضور المصالحة



رجال الدين



قيادات المحافظة



كبار العائلات



كمال تقادم رئيس لجنة المصالحات