صور.. استمرار حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز المنيا

فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا،جهودها في رفع الإزالات والإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية ،في إطار الحفاظ على رقعة الأراضي وحرم الطريق العام .

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا عددا من حملات النظافة ورفع الاشغالات، بهدف رفع كافة المخلفات من أماكن تجميعها ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي، ومتابعة أعمال النظافة اليومية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المراكز ، حيث تم إزالة المخلفات من طريق نزلة فرج الله الحوارتة الفرعى ، كما تم تمشيط طريق منطقة فريزر الأثرية وعمل حملة لصيانة وتركيب أعمدة الأنارة بقريتى سوادة والدوادية.

ومن جهة أخرى،أعلنت الوحدة المحلية عن عدم تغيير موقف السيارات بقرية طهنا الجبل حيث قام عدد من السائقين بتغيير مكان نقل الموقف وتم التأكد من حل المشكلة وعودة الموقف القديم .



حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز المنيا



حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز المنيا



حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز المنيا



حملات النظافة وتمهيد الطرق بمركز المنيا