video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. استشهاد طفلين وإصابة 14 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة

السبت، 14 يوليه 2018 05:56 م
صور.. استشهاد طفلين وإصابة 14 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة مصاب فى غزه
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفلين فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على منطقة الكتيبة بغزة، وهم الطفل أمير النمرة 15 عاما والطفل لؤى كحيل 16 عاما.

وقال المتحدث الرسمى باسم الصحة الفلسطينية فى بيان اليوم السبت، إن 14 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

كان جيش الاحتلال قد شن، بعد ظهر السبت، غارات جوية على قطاع غزة استهدفت مواقع لحركتى حماس والجهاد الإسلامى، وذلك غداة احتجاجات دارت الجمعة على الحدود بين القطاع والأراضى المحتلة وأوقعت قتيلين وأكثر من 200 جريح فى صفوف الفلسطينيين.

نقل المصابين
نقل المصابين

 

الدخان يتصاعد
الدخان يتصاعد

 

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

 

جانب من القصف
جانب من القصف

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

محمد رشيد: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف التصعيد العسكرى الإسرائيلى على غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف موقعين وسط وجنوب قطاع غزة

صور.. فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد مسيرة العودة جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على غزة

غزة

اخبار غزة

فلسطين

غارات

اخبار فلسطين

اسرائيل




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة