صور.. استشهاد طفلين وإصابة 14 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفلين فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على منطقة الكتيبة بغزة، وهم الطفل أمير النمرة 15 عاما والطفل لؤى كحيل 16 عاما.

وقال المتحدث الرسمى باسم الصحة الفلسطينية فى بيان اليوم السبت، إن 14 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

كان جيش الاحتلال قد شن، بعد ظهر السبت، غارات جوية على قطاع غزة استهدفت مواقع لحركتى حماس والجهاد الإسلامى، وذلك غداة احتجاجات دارت الجمعة على الحدود بين القطاع والأراضى المحتلة وأوقعت قتيلين وأكثر من 200 جريح فى صفوف الفلسطينيين.



نقل المصابين



الدخان يتصاعد



القصف الإسرائيلي