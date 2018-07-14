صحيفة سعودية: تنظيم الحمدين يحاول استغلال "الرياضة" للتغطية على فشله

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استنكرت صحيفة "الرياض" السعودية استغلال قطر أهم حدث رياضى على الصعيد العالمى وهو بطولة كأس العالم فى روسيا، للإساءة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب وللشعوب التى تصدت للمؤامرات القطرية، مشيرة إلى أن ذلك كان محل استهجان الرياضيين والإعلاميين فى شتى أنحاء العالم.



وكتبت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم السبت، تحت عنوان (منظومة الكذب القطرية)، "بعد مرور أكثر من عام على القرارات التى كشفت زيف النظام الحاكم فى قطر وممارساته فى حق جيرانه، وبعد فشل محاولاته فى إيجاد مخرج من المأزق السياسى الذى اختار الوصول إليه، استخدم هذا النظام ورقة الرياضة فى محاولة لاستغلال شغف الشعوب بها لإقحامها فى السياسة ومحاولة تمرير ما فشل فى إيصاله من رسائل عبر الوسائل الدبلوماسية والمنصات القانونية".



وأشارت إلى أن مسلسل السقوط القطرى فى هذا المجال تحديداً، تواصل من خلال حملة الادعاءات بأن هناك علاقة بين المملكة وشبكة تلفزيونية مجهولة قامت بعمليات قرصنة مكنتها من نقل مباريات كأس العالم بطريقة غير قانونية، وما يدعو للأسف أن هناك منظمات واتحادات رياضية دولية قد سقطت فى الفخ القطرى وتبنت أكاذيبه ورددتها بلا وعي؛ رغم أن ما ساقته من اتهامات افتقدت للأدلة وقبلها المنطق.



وأكدت الصحيفة فى ختام افتتاحيتها أن المملكة من أوائل الدول التى أعلنت الحرب على القرصنة، وسنّت العديد من الأنظمة والتشريعات التى تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية.