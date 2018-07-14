شرطة بريطانيا تعثر على 400 دليل مادى يتعلق بقضية غاز الأعصاب "نوفيتشوك"

(أ ش أ)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، العثور على أكثر من 400 دليل مادي، وعينات ومواد تتعلق بقضية تسميم المواطنين البريطانيين اللذين تعرضا لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الشهر الماضى فى منطقة (أميزبيري)

وقالت الشرطة، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، إنه من المتوقع أن تتواصل عمليات البحث والتحقيق لعدة أسابيع، إن لم يكن لشهور، حيث إن ضباط الشرطة يبحثون عن مواقع أو مصادر محتملة أخرى لانتشار هذا الغاز السام، كما أنهم يعملون على جمع المزيد من الأدلة.

كانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد أعلنت أمس العثور على مصدر غاز الأعصاب "نوفيتشوك" فى زجاجة صغيرة فى منزل، شارلى راولي، وهو أحد المواطنين البريطانيين اللذين أصيبا بالتسمم الشهر الماضى من جراء تعرضه للغاز، حيث تم فتح تحقيق للوقوف على ما إذا كانت هذه العينة هى نفسها التى تسمم بها أيضًا الجاسوس الروسى السابق، سيرجى سكريبال، وابنته، يوليا، فى مدينة "سالزبوري" البريطانية فى شهر مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن داون ستيرجيس، البالغة من العم 44 عام، وهى الحالة الثانية التى تعرضت للغاز السام الشهر الماضى لقت مصرعها يوم الأحد، الماضي، فيما يرقد، شارلى راولي، فى المستشفى فى حالة وصفها الأطباء بأنها مستقرة لكنها خطرة.