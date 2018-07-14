شرطة التموين تضبط 673 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية على الأسواق، ونجحت فى ضبط 29 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و226 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و27 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و82 قضية فى مجال الغش التجارى.

أثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 673 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 14 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و40 قضايا فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و6 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و7 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر.