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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بيوم الباستيل العيد الوطنى لفرنسا

السبت، 14 يوليه 2018 05:39 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بيوم الباستيل العيد الوطنى لفرنسا احتفالات العيد الوطنى فى فرنسا
كتب: محمد الأحمدى
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نظمت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، وعلى رأسها وزارة الدفاع عروضاً عسكريا عبر الشانزيليزيه وسط العاصمة باريس، وذلك احتفالا باليوم الوطنى لفرنسا، والذى يعرف بيوم الباستيل.

وفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية حضر العرض العسكرى اليوم رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، بالإضافة لعدد من السياسيين والشخصيات الشهيرة والرؤساء السابقين.

ويقدم اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن ذكرى العيد الوطنى الفرنسى فى صور س و ج.

العروض العسكرية فى فرنسا
العروض العسكرية فى فرنسا

متى بدأ أول احتفال باليوم الوطنى الفرنسى ؟

بدأ أول احتفال منذُ عام 1880 ويقام كل عام يوم 14 يوليو. 

لماذا يتم الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى ؟

يأتى الاحتفال بانتهاء الحكم الملكى بالمطلق، والذكرى السنوية الأولى لاقتحام سجن الباستيل.

متى وقعت حادثة اقتحام سجن الباستيل ؟

وقعت الحادثة فى باريس فى الرابع عشر من يوليو عام 1789. 

العروض الجوية خلال الاحتفال
العروض الجوية خلال الاحتفال

أين تقام الاحتفالات بالعيد الوطنى الفرنسى ؟

تقام عروضا عسكريا فى الشانزلزيه، مع عروض عسكرية أو احتفالات فى معظم البلديات الآخرى.

كيف احتفلت فرنسا بالعيد الوطنى هذا العام ؟

يشارك بالعرض العسكرى 4290 جندياً و220 عربة مدرعة و250 حصانا و64 طائرة حربية و30 طائرة هليكوبتر.

العروض العسكرية احتفالا بيوم الباستيل
العروض العسكرية احتفالا بيوم الباستيل

من هم ضيوف شرف المهرجان هذا العام ؟

رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج ووزير الخارجية اليابانى تارو كونو بديلا عن رئيس وزراء اليابان .

لماذا لم يحضر رئيس وزراء اليابان الاحتفال هذا العام ؟

كان من المفترض أن يشارك رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بالاحتفال إلا أن الفيضانات التى حدثت فى اليابان أجبرته على إلغاء زيارته لفرنسا.

من هو ضيف شرف الاحتفال العام الماضى ؟

ضيف الشرف العام الماضى كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بدعوة من الرئيس الفرنسى ماكرون. 

قائمة المدعوين لاحتفالات العيد الوطنى الفرنسى
قائمة المدعوين لاحتفالات العيد الوطنى الفرنسى

 


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