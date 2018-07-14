video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سماع دوى انفجار فى مقديشيو بالقرب من القصر الرئاسى

السبت، 14 يوليه 2018 11:12 ص
سماع دوى انفجار فى مقديشيو بالقرب من القصر الرئاسى انفجار بمقديشيو - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال شهود لرويترز أن دوى انفجار سمع فى العاصمة الصومالية مقديشيو مما أدى إلى انطلاق سحابة ضخمة من الدخان.

وكانت حركة الشباب الصومالية الإرهابية قد أعلنت تفصيليا المسؤولية عن الهجوم الذى استهدف قاعدة عسكرية تابعة للقوات الكينية العاملة ضمن قوات الاتحاد الإفريقى جنوبى الصومال يوم الخميس الماضى.

وزعمت الحركة فى بيان - أوردته إذاعة "شابيلى" الصومالية اليوم الأحد، أن الهجوم الذى شنته باستخدام قذائف الهاون أسفر عن مصرع قائد عسكرى بارز وجنديين آخرين تابعين للقوات الكينية، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الكينية - حتى الآن - على هذه المزاعم التى تأتى وسط تكثيف العمليات الأمنية ضد عناصر الحركة الإرهابية.

وقال الرائد محمد حسين لرويترز "سمعنا الانفجار توا. إنه فى المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة. من السابق لأوانه التحدث عن التفاصيل".

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الشباب" تشن هجومًا عنيفًا على معسكر لقوات كينية جنوبى الصومال

مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية قرب القصر الرئاسي في الصومال

السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية بالصومال

حركة الشباب الإرهابية تتبنى الهجوم على قاعدة عسكرية كينية فى الصومال

الصومال

مقديشيو

انفجار

دوى انفجار

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة