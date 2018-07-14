سماع دوى انفجار فى مقديشيو بالقرب من القصر الرئاسى

رويترز

قال شهود لرويترز أن دوى انفجار سمع فى العاصمة الصومالية مقديشيو مما أدى إلى انطلاق سحابة ضخمة من الدخان.

وكانت حركة الشباب الصومالية الإرهابية قد أعلنت تفصيليا المسؤولية عن الهجوم الذى استهدف قاعدة عسكرية تابعة للقوات الكينية العاملة ضمن قوات الاتحاد الإفريقى جنوبى الصومال يوم الخميس الماضى.

وزعمت الحركة فى بيان - أوردته إذاعة "شابيلى" الصومالية اليوم الأحد، أن الهجوم الذى شنته باستخدام قذائف الهاون أسفر عن مصرع قائد عسكرى بارز وجنديين آخرين تابعين للقوات الكينية، فيما لم تعلق وزارة الدفاع الكينية - حتى الآن - على هذه المزاعم التى تأتى وسط تكثيف العمليات الأمنية ضد عناصر الحركة الإرهابية.

وقال الرائد محمد حسين لرويترز "سمعنا الانفجار توا. إنه فى المنطقة المحيطة بقصر الرئاسة. من السابق لأوانه التحدث عن التفاصيل".