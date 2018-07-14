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السبت، 14 يوليه 2018 02:32 م
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استولى على 40 ألف جنيه وألفين دولار..

سقوط عامل احتجز تاجر بفندق بالجمالية بعد نصبه عليه بزعم تسفيره للعمل

السبت، 14 يوليه 2018 12:41 م
سقوط عامل احتجز تاجر بفندق بالجمالية بعد نصبه عليه بزعم تسفيره للعمل المتهم بعد ضبطه
كتب إبراهيم أحمد
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات مشاجرة وقعت تفاصيلها داخل فندق بمنطقة خان الخليلى بالجمالية، والذى تم ضبط عامل قبل محاولته الهرب، وتبين قيامه باحتجاز تاجر بغرفته وتوثيقه، واعترف التاجر بقيام العامل بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 40 ألف جنيه بزعم تسفير للعمل فى مطعم ملكه بدولة ماليزيا، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ودخلوا فى مشاجرة، وتم إحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من إدارة إحدى الفنادق بمنطقة خان الخليلى، بحدوث مشاجرة بإحدى غرف الفندق يقطنها شخصان من محافظة الدقهلية.

 

وعلى الفور انتقل ضابط مباحث القسم، وتمكنوا بمعاونة العاملين بالفندق من ضبط "خالد ع ح" 22 سنة، عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها جواز سفر وبطاقة رقم قومى بإسم "عصام م س"، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 650 جنيها، أثناء محاولته الهرب من الفندق.

 

وبالتوجه للغرفة سكنهما تم العثور على "عصام م س" 41 سنة، تاجر، مصاب بكدمات بالرأس والوجه وجرح بالأنف والشفة، ومقيد اليدين والقدمين بشريط لاصق، وبسؤاله أتهمه بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه تعرف على المجنى عليه منذ حوالى شهرين، حيث أوهمه المجنى عليه بامتلاكه مطعم بدولة ماليزيا وتحصل منه على مبلغ 40.000 ألف جنية بدعوى توفير فرصة عمل له بذات المطعم، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق وتهرب من رد أصل المبلغ، وعقب ذلك أتصل به المجنى عليه وطلب منه إحضار مبلغ 2000 دولار، والحضور للفندق محل الواقعة استعدادًا للسفر.

 

وعقب حضوره وإقامتهما بالفندق فوجئ بقيام المجنى عليه بصرف المبلغ على متطلباته الشخصية، وأكتشف تعرضه لواقعة نصب، مما أثار حفيظته وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بتوثيقه باستخدام لاصق عثر عليه داخل الغرفة سكنه وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته، وأستولى منه على حقيبة متعلقاته لاعتقاده باحتفاظه بمبالغ مالية بداخلها، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Egy

المفروض معاقبة التاجر النصاب

أى واحد اتنصب عليه، من حقه أخذ حقه. وما فعله العامل هو أقل القليل لارجاع ال40000 جنية التى نصب التاجر فيها عليه. المفروض الدولة تحاكم النصابين وتقتص منهم.

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