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سعد الدين إبراهيم: الكونجرس يتجه لإدراج الإخوان بقوائم الإرهاب

السبت، 14 يوليه 2018 03:29 م
سعد الدين إبراهيم: الكونجرس يتجه لإدراج الإخوان بقوائم الإرهاب سعد الدين إبراهيم - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل
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أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكى يتجه إلى إدراج جماعة الإخوان فى قوائم الإرهاب.

وقال "إبراهيم" خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أتوقع أن يدرج الكونجرس الإخوان فى قوائم الإرهاب، والاحتمالات لهذا الأمر كبيرة، مشيرًا إلى أنه لو لم تقر الغالبية فى الكونجرس الأمريكى إعلان الإخوان جماعة إرهابية هذه المرة فالأصوات المطالبة بذلك تتصاعد بشكل ملحوظ، مما يعنى التصويت على ذلك فى المرات القادمة.

وأضاف :" بمجرد مناقشة لجنة الأمن القومى فى الكونجرس الأمريكى إعلان الإخوان جماعة إرهابية، هى مقدمة لاتخاذ هذا القرار" مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان تحاول عرقلة التصويت بإعلانها جماعة الإرهابية داخل الكونجرس" مؤكدا أن الشواهد ترجح أن يدرج الكونجرس الأمريكى الإخوان فى قوائم الإرهاب.

وكشف "إبراهيم" أن جماعة الإخوان لها لوبى كبير فى أمريكا مثل الصهاينة، حيث تدعم الجماعة بشكل مستمر الجمهوريين والديمقراطيين فى أمريكا حتى يكون للجماعة نفوذ داخل الكونجرس الأمريكى، وهذا الأمر يعتبر رشوة مسموح بها داخل الأمريكا، فالإخوان فى أمريكا لديهم الجنسية الأمريكية وبالتالى من حقهم التبرع لنواب الجمهوريين والديمقراطيين" معللا تبرع الإخوان للجمهوريين والديمقراطيين لكى تكون الجماعة على علاقة بحكومات أمريكا المتغيرة وهكذا يفعل الصهاينة.

وكانت لجنة الأمن القومى فى الكونجرس الأمريكى، ناقشت مؤخرا أن تنظيم الإخوان جماعة تبنت الإرهاب، وقال السيناتور رون دى سانتيس، خلال الجلسة، أن الإخوان يشكلون خطرا حقيقيا على الأمن القومى والمصالح الأمريكية، مؤكدا أن تجاهل هذا التهديد ليس جيدا.

وأشار السيناتور ستيفن لينش، إلى أن العديد من الجماعات الإرهابية تستقى سياستها من جماعة الإخوان، لافتا إلى أن هناك مجموعات تابعة للإخوان تمارس الإرهاب، منها مجموعتا "لواء الثورة" و"حسم" حيث تنفذان عمليات إرهابية فى مصر.

 


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