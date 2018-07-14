رئيس كفر شكر .. يمنح شهادة تقدير للأول مكرر فى الثانوية العامة

القليوبية-نيفين طه

كرم محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اليوم السبت الطالب شريف كمال الأول مكرر فى الثانوية العامة علمى رياضة من أبناء مدينة كفر شكر لعام 2018

وقدم رئيس المدينة التهنئة وشهادة تقدير بتعليمات من اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية للطالب المتفوق ولأسرته موجها الشكر لهم على ما قدموه في إخراج هذا الجيل الذي يبني مصر على علم ووعي لرفع راية مصر فى المستقبل

وأضاف صلاح فى تصريحات صحفية أن هدف التكريم هو تحفيز الطالب على مواصلة الاجتهاد والتفوق فى العلم ليكون شعاع أمل ونور لمصر وشعبها مشيرا أننى فخور بحصول الطالب على المركز الاول فى الثانوية العامة وتواجدى معه داخل منزله وسط أسرته بقرية المنشاة الصغرى

وأوضح أن شريف تخطى مرحلة فاصلة فى حياته منطلقا بسلاح العلم نحو مستقبل افضل بالجهد والكفاح