رئيس جامعة بنها يعلن عن مزايا أوائل الثانوية العامة بالجامعة

كتب محمد حجازى

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، عن أهم المزايا التى تقدمها جامعة بنها للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية.

١- تتكفل الجامعة المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب من مواردها الذاتية.

٢- تتيح الجامعة لهؤلاء الطلاب الإقامة بالمدن الجامعية دون شرط مع تكفل الجامعة المصروفات من مواردها الذاتية.

٤- تسلم لهم الكتب والمذكرات وأى مطبوعات تخص الدراسة مجانًا.

٥- اتاحة فرصة المشاركة فى تمثيل طلاب الجامعة فى اللقاءات والمؤتمرات التى يدعو إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أو السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أو السادة الوزراء.

٦- المشاركة فى الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تقيمها الجامعة أو التى تدعى إليها الجامعة.

٧- إتاحة الفرصة لهم فى المشاركة المجتمعية.

٨- إتاحة فرص التدريب على نفقة الجامعة بأكاديمية ناصر العسكرية ومراكز التدريب داخل وخارج الجامعة.

٩- إتاحة فرص التدريب الصيفى بالشركات والمصانع والمشاريع العملاقة.

١٠- إتاحة فرصة التشغيل ضمن مشروع التشغيل الطلابى بمشاريع الجامعة لمن يرغب منهم.

١١- تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية لهم ولأسرهم.

١٢- يمنح للطلاب المتفوقين بطاقة جامعية مميزة يذكر بها ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية والتى تتيح له الأولوية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجامعة.