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رئيس جامعة بنها يعلن عن مزايا أوائل الثانوية العامة بالجامعة

السبت، 14 يوليه 2018 11:49 م
رئيس جامعة بنها يعلن عن مزايا أوائل الثانوية العامة بالجامعة الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها
كتب محمد حجازى
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أعلن الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها، عن أهم المزايا التى تقدمها جامعة بنها للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة من المائة الأوائل على مستوى الجمهورية.
 
١- تتكفل الجامعة المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب من مواردها الذاتية.
٢- تتيح الجامعة لهؤلاء الطلاب الإقامة بالمدن الجامعية دون شرط مع تكفل الجامعة المصروفات من مواردها الذاتية.
٤- تسلم لهم الكتب والمذكرات وأى مطبوعات تخص الدراسة مجانًا.
٥- اتاحة فرصة المشاركة فى تمثيل طلاب الجامعة فى اللقاءات والمؤتمرات التى يدعو إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أو السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أو السادة الوزراء.
٦- المشاركة فى الندوات واللقاءات والمؤتمرات التى تقيمها الجامعة أو التى تدعى إليها الجامعة.
٧- إتاحة الفرصة لهم فى المشاركة المجتمعية.
٨- إتاحة فرص التدريب على نفقة الجامعة بأكاديمية ناصر العسكرية ومراكز التدريب داخل وخارج الجامعة.
٩- إتاحة فرص التدريب الصيفى بالشركات والمصانع والمشاريع العملاقة.
١٠- إتاحة فرصة التشغيل ضمن مشروع التشغيل الطلابى بمشاريع الجامعة لمن يرغب منهم.
١١- تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية لهم ولأسرهم.
١٢- يمنح للطلاب المتفوقين بطاقة جامعية مميزة يذكر بها ترتيب الطالب على مستوى الجمهورية والتى تتيح له الأولوية فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجامعة. 

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