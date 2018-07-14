رئيس جامعة المنوفية يتفقد التشطيبات النهائية لكلية التربية للطفولة المبكرة

المنوفية - محمود شاكر

قام الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية على مدار اليوم بجولة تفقدية لمبنى كلية التربية للطفولة المبكرة لمتابعة أعمال التشطيبات والتجهيزات بالكلية، ومتابعة الاستعدادات اللازمة لزيارة لجنة الطفولة غدا المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة إجراءات اعتماد الكلية وإدراجها فى العام الدراسى 2018/2019.

وتفقد رئيس الجامعة مبنى الكلية بالكامل والمدرجات وقاعات الأنشطة، وشدد بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال والتجهيزات اللازمة ومتابعتها على مدار اليوم، متمنيا أن تصبح الكلية إضافة جديدة لجامعة المنوفية تضاف لتخصصاتها المتميزة وتخدم الخدمة التعليمية.

رافق رئيس الجامعة فى الجولة الدكتور عمرو الكشكشى القائم بعمل عميد الكلية، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الشئون الهندسية ومهندس الشركة المسئولة عن تجهيزات المبنى.