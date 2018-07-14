دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة": 55 مصابًا بحادث قطار المرازيق

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: خروج 18 مصابا فى حادث قطار المرزيق من المستشفيات و6 حالات بالرعاية

صور.. "الصحة": 55 مصابًا بحادث قطار المرازيق

وزيرة الصحة: التأمين الصحى يوفر خدمة متميزة.. وتطبيقه ببورسعيد بـ1.8 مليار جنيه

وزارة التموين:

فيديو جراف.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2018 والأوراق المطلوبة

المصيلحى يقرر صرف الخبز للبطاقات التموينية من خارج المحافظة بمطروح خلال موسم الصيف

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

قراءة فى نتيجة الثانوية العامة.. النتائج تكشف: 64973 زيادة عن أعداد الناجحين بالعام الماضى.. توقعات بارتفاع مؤشرات التنسيق خاصة لشرائح المجموع العالية.. وشرائح المجموع المتوسطة تقترب من نظيراتها العام الماضى

وزارة الإسكان:

الإسكان: حجز وحدات العاصمة الإدارية بالموقع الإلكترونى 18يوليو الجارى

الإسكان: أصدرنا 317 قرارا وزاريا لمشروعات تتخطى 5 تريليونات جنيه

​ وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: إطعام الجائع وسداد ديون الغارمين أولى من تكرار الحج والعمرة

صور.. 225 مسجداً بالإسكندرية لمحاربة الفكر المتطرف.. مدرسة المسجد الجامع لإحياء الكتاتيب ومكافحة التطرف لدى النشء.. ووكيل وزارة الأوقاف: نجاح الفكرة للعام الثانى وتحظى بإشادة الجميع

وزارة النقل:

رئيس الوزراء: سنتخذ الإجراءات الحاسمة بعد التحقيقات فى حادث قطار البدرشين

مصادر بالسكة الحديد: سائق قطار المرازيق لم يصاب وأكد أن الحادث ليس خطأه

القصة الكاملة لانقلاب قطار المرازيق.. السائق كان يقود بسرعة تتعدى 100كم/س وتفاجئ بتحويله لسكة أخرى بالمخالفة لتعليمات التشغيل.. مصادر: التحويل المفاجئ أدى للحادث والمسئولية تنحصر بين مراقب الحركة ومسئول الصيانة

وزير النقل يشكل لجنة بمشاركة عضو من إحدى كليات الهندسة للتحقيق بحادث المرازيق

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تكثف عمل اللجان البيطرية لاستيراد العجول الحية استعدادًا لعيد الأضحى

الزراعة: حملات مرورية على صوب الخضروات لتوعية الفلاحين بمخاطر الموجة الحارة

وزارة التعليم العالى:

لو عندك مشكلة فى تسجيل الرغبات.. تعرف على الخط الساخن لمكتب التنسيق

مؤشرات أولية لتنسيق الجامعات:تأرجح الحد الأدنى للطب بين 98% و98.2% والأسنان 97.8% وتوقف الصيدلة عند 96.6% و93% للهندسة..مصادر: حد أدنى المرحلة الأولى للعلمى عند 96.2% للعلوم و92.4% للرياضة

وزارة القوى العاملة:

"القوى العاملة": تحصيل 4 ملايين جنيه مستحقات لعمالة مصرية بالسعودية