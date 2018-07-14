حملات الإزالة تواصل جهودها ببندر ديروط وتحرر 15 محضر إشغالات عامة

أسيوط - محمود عجمى

قال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط: إن حملات إزالة الإشغالات ببندر ديروط، واصلت اليوم جهودها واستهدفت شارع الجمهورية ومحيط مسجد السايح والشوارع الجانبية له، وتمكنت خلالها من تحرير 15 محضر إشغالات عامة، وذلك بالتنسيق مع مسئولى البيئة والنظافة والإشغالات والمتابعة الميدانية وتراخيص المحلات.

يأتى ذلك فى إطار توصيات المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لتكثيف الحملات لإزالة كافة اشكال الاشغالات التى تعيق حركة المارة والسيارات ومنع الاختناقات المرورية.

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات مستمرة بقرى المركز بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرى المراكز بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك لنقل الباعة الجائلين إلى الاسواق والمحال المخصصة لهم والقضاء على التعديات والاشغالات وازالتها من الميادين والشوارع الرئيسية ورفع كافة الاشغالات من فتارين وتند خشبية وكراسى وترابيزات وحوامل حديدية وخشبية وحواجز.