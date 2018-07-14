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حصاد العالم.. وصول أول رحلة لحجاج بيت الله.. والتحقيق مع 514 معارض لأرودغان

السبت، 14 يوليه 2018 08:17 م
حصاد العالم.. وصول أول رحلة لحجاج بيت الله.. والتحقيق مع 514 معارض لأرودغان حجاج بيت الله الحرام
إعداد: هانى محمد
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم السبت، العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، أبرزها كان التحقيق مع 514 مواطنا تركيا بتهمة معارضة أردوغان بالسوشيال ميديا، واستقبال مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، قادمة من جمهورية بنجلاديش الشعبية وعلى متنها 419 حاجاً.

 

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