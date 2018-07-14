حصاد أهم الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية غدا

مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وحتى الآن جرت العديد من الأحداث التى تهم عدد كبير من المواطنين حيث تم الإعلان عن العديد من القرارات وترصد "اليوم السابع" عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإثنين بحد أدنى 96.1% لـ"علمى علوم" و93.9% للرياضة و80% للأدبى.. إجمالى طلاب المرحلة 126807.. معامل الجامعات تقدم خدمة التسجيل مجانا.. والطالب لابد أن يدخل الـ60 رغبة كاملة
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