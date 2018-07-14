حصاد أهم الأخبار.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية غدا

إعداد - محمود عثمان

مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وحتى الآن جرت العديد من الأحداث التى تهم عدد كبير من المواطنين حيث تم الإعلان عن العديد من القرارات وترصد "اليوم السابع" عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.