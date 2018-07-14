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حبس تاجر الدماء بمركز البلينا 4 أيام على ذمة التحقيقات

السبت، 14 يوليه 2018 08:17 م
حبس تاجر الدماء بمركز البلينا 4 أيام على ذمة التحقيقات أكياس دم -أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قررت النيابة العامة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حبس المتهم "ن. هـ" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى أكياس الدم.

وكان الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج قد أحال شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة، حيث تم ضبط 4 أكياس من الدم مجهولة المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه.

وأوضح عامر محمد عوض رئيس المحلية لمركز ومدينة البلينا بورود اتصال تليفونى يفيد بقيام المواطن ( ن . هـ. ع ) من بندر البلينا ببيع أكياس الدم داخل منزله، وتم التنسيق مع مركز شرطة البلينا والأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم القبض على شبكة تقوم بالاتجار فى الدماء البشرية بمركز البلينا، وبحوزته 4 أكياس من الدم مجهول المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4101 و 4105 لسنة 2018 بمركز شرطة البلينا، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة.


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