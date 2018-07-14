جمارك الدخيلة بالإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكن رجال جمارك الوارد بالدخيلة برئاسة محمود محمد شحاته مدير عام الوارد بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية المتخصصة فى النسيج بالإدارة العامة للوارد بجمارك الدخيلة والمكونة من خميس عبد الحكيم مأمور حركة وعلى حسن مدير الحركة وأشرف عبد الرحيم وشعبان سعد مديرى التعريفة برئاسة سعيد عبدالظاهر مدير المركز المطور بإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 594800080459 حاوية رقم DCLU 8669583 قادمة من تركيا ومقيد عنها البيان الجمركى رقم 7189 لسنة 2018 مطور بإسم شركة ب . م . ج والصنف الوارد طبقا للمستندات أقمشة

وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود 16 رول بوزن 320 كيلو جرام من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد مخبأة مع أقمشة أخرى فى وسط الحاوية.

وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الحاوية، والعرض على العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة.