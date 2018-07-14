video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك الدخيلة بالإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة

السبت، 14 يوليه 2018 05:43 م
جمارك الدخيلة بالإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة الأقمشة المموهة
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
تمكن رجال جمارك الوارد بالدخيلة برئاسة محمود محمد شحاته مدير عام الوارد بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وأحكامه وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
 
ففى أثناء قيام اللجنة الجمركية المتخصصة فى النسيج بالإدارة العامة للوارد بجمارك الدخيلة والمكونة من خميس عبد الحكيم مأمور حركة وعلى حسن مدير الحركة وأشرف عبد الرحيم وشعبان سعد مديرى التعريفة برئاسة سعيد عبدالظاهر مدير المركز المطور بإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 594800080459 حاوية رقم  DCLU 8669583 قادمة من تركيا ومقيد عنها البيان الجمركى رقم 7189 لسنة 2018 مطور بإسم شركة ب . م . ج والصنف الوارد طبقا للمستندات أقمشة 
 
وبالمعاينة الفعلية للحاوية تبين وجود 16 رول بوزن 320 كيلو جرام من الأقمشة المموهة التى تستخدم فى تصنيع ملابس القوات المسلحة ورجال الشرطة والمحظور دخولها للبلاد مخبأة مع أقمشة أخرى فى وسط الحاوية.
 
وقرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الحاوية، والعرض على العدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ملابس مموهة تشبه زى العسكريين بالإسكندرية قبل تهريبها إلى داخل البلاد

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

جمارك الاسكندريه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

كوبر: تسلمت منتخب مصر جثة هامدة.. وحققت معه إنجازات تاريخية

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية فى جميع الشعب

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

أردوغان يراوغ الأتراك بسياسة الإلهاء.. الدكتاتور العثمانى يعتقل داعية مزور رغم رصيده 10 سنوات من الفتاوى الشاذة.. مراقبون: حيلة مفضوحة للتعتيم على جرائم النظام وكسب تأييد الشعب.. ويشن أكبر حملة اعتقالات بالجيش

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس سائق قطار المرازيق ومساعده و4 عاملين بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة