تنسيق الثانوية العامة 2018.. تعرف على الجامعات الخاصة المعتمدة

ينشر "اليوم السابع"، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال تنسيق الرغبات الخاص بهم.
- جامعة مصر الدولية.
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
- جامعة 6 أكتوبر
- الجامعة البريطانية في مصر
- جامعة الأهرام الكندية
- الجامعة الألمانية في مصر
- الجامعة الفرنسية في مصر
- جامعة المستقبل
- جامعة فاروس
- جامعة سيناء
- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
- جامعة الدلتا
- جامعة النهضة
- جامعة العاشر من رمضــان
- الجامعة الروسية
- جامعة هليوبوليس
- جامعة بدر
- الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني
- جامعة نيو جيزة
- الجامعة العربية المفتوحة بمصر
- جامعة حورس
- جامعة دراية
- الجامعة المصرية الصينية
جامعات مؤسسة طبقا لإتفاقيات مشتركة أو قانون خاص:
- جامعة النيل
- جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل
- الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
- الجامعة الأمريكية بالقاهرة
- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
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