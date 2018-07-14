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تنسيق الثانوية العامة 2018.. تعرف على الجامعات الخاصة المعتمدة

السبت، 14 يوليه 2018 07:00 م
تنسيق الثانوية العامة 2018.. تعرف على الجامعات الخاصة المعتمدة وزير التعليم
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق أعمال تنسيق الرغبات الخاص بهم.
 
 
-         جامعة مصر الدولية.
 
-         جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
 
-         جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA
 
-         جامعة 6 أكتوبر
 
-         الجامعة البريطانية في مصر            
 
-         جامعة الأهرام الكندية
 
-          الجامعة الألمانية في مصر
 
-         الجامعة الفرنسية في مصر
 
-         جامعة المستقبل
 
-         جامعة فاروس
 
-         جامعة سيناء
 
-         الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
 
-         جامعة الدلتا
 
-         جامعة النهضة
 
-         جامعة العاشر من رمضــان
 
-         الجامعة الروسية
 
-         جامعة هليوبوليس
 
-         جامعة بدر
 
-         الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني
 
-         جامعة نيو جيزة
 
-         الجامعة العربية المفتوحة بمصر
 
-         جامعة حورس
 
-         جامعة دراية
 
-         الجامعة المصرية الصينية
 
 
 
 جامعات مؤسسة طبقا لإتفاقيات مشتركة أو قانون خاص:
 
-         جامعة النيل 
 
-         جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل
 
-         الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى
 
-         الجامعة الأمريكية بالقاهرة
 
-         الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا                        
 

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