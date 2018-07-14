video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 14 يوليه 2018 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تموين بنى سويف يحرر 23 محضرا لمخابز خالفت الشروط والمواصفات

السبت، 14 يوليه 2018 12:34 م
تموين بنى سويف يحرر 23 محضرا لمخابز خالفت الشروط والمواصفات حملة تموينية -أرشيفية
بنى سويف- أيمن لطفى
إضافة تعليق

حررت مديرية التموين ببنى سويف 23 محضرا لمخابز بمركزى ناصر وإهناسيا لمخالفتها الشروط والمواصفات الخاصة بتصنيع الخبز، وذلك بإشراف من عثمان سيد مدير عام التموين.

 

وأسفرت حملة تضم عصمت محمد وكيل مديرية التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة، ونادر شفيق مدير التجارة الداخلية، وأبو الخير عويس مدير حماية المستهلك، عن تحرير 13 مخبزا بمركز ناصر، و10 محاضر بمركز إهناسيا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، فضلا عن عدم نظافة أدوات بيئة العمل، وعدم الإعلان على لوحة المخبز عن مواعيد العمل والمواصفات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين بنى سويف تضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة وتحرر 14 محضرا

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حملات تموينيه

مركزى اهناسيا وناصر

مخالفات المخابز




لا تفوتك
الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

الكهرباء: تركيب مئات الألاف من العدادات الكودية ووقف الوحدات غير المرخصة

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

صور.. الفيضانات فى الصين تسبب دمارا وتسد الطرق والسكك الحديدية

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

الصحف المصرية: رئيس الوزراء يعلن عن إجراءات حاسمة بعد تحقيقات قطار الصعيد.. الناجحون فى مرحلة التنسيق والطـب ٩٨٫٣٪.. قانون التأمين الجديد ومسح شامل لمصابى الأمراض المزمنة.. والتموين تعلن عن مكاتب بنظام الفترتين

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

تخابر ومؤامرات.. تاريخ أردوغان الأسود بالقارة العجوز.. الديكتاتور العثمانى جند أئمة الأوقاف للتجسس على ألمانيا والنمسا.. وابتز الأوروبيين للانضمام للاتحاد منذ 10 سنوات.. ومحكمة العدل الدولية تحقق بقضايا فساده

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

صور.. بعثة المصرى تصل مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة نهضة البركان بالكونفدرالية

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

مش بس للتحلية.. اعرفى إزاى تستخدمى الأناناس للعناية بالبشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة