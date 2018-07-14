تموين بنى سويف يحرر 23 محضرا لمخابز خالفت الشروط والمواصفات

حررت مديرية التموين ببنى سويف 23 محضرا لمخابز بمركزى ناصر وإهناسيا لمخالفتها الشروط والمواصفات الخاصة بتصنيع الخبز، وذلك بإشراف من عثمان سيد مدير عام التموين.

وأسفرت حملة تضم عصمت محمد وكيل مديرية التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة، ونادر شفيق مدير التجارة الداخلية، وأبو الخير عويس مدير حماية المستهلك، عن تحرير 13 مخبزا بمركز ناصر، و10 محاضر بمركز إهناسيا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، فضلا عن عدم نظافة أدوات بيئة العمل، وعدم الإعلان على لوحة المخبز عن مواعيد العمل والمواصفات.