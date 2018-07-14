تعرف على 4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع"، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدءون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى بعد غد الإثنين.

1- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكترونى" خدمة مجانية متاحة.

2- التقديم من خلال من خلال www.Tansik.Egypt.gov.eg.

3- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

4- سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.