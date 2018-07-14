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تعرف على 4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

السبت، 14 يوليه 2018 01:12 م
تعرف على 4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى التنسيق
وائل ربيعى
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ينشر "اليوم السابع"، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدءون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى بعد غد الإثنين.
 
1-    القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكترونى" خدمة مجانية متاحة.
 
2-    التقديم من خلال من خلال www.Tansik.Egypt.gov.eg.
 
3-    سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.
 
4-    سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.

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التنسيق

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كيف تسجل فى التنسيق

التنسيق الإلكترونى

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