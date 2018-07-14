ترامب يتوجه إلى اسكتلندا فى إطار زيارته للمملكة المتحدة

أ ف ب

ينهى الرئيس الامريكى دونالد ترامب يومى السبت والأحد زيارته للمملكة المتحدة بإقامة خاصة فى مجمعه الفندقى الفاخر فى تورنبورى باسكتلندا وذلك بعدما أثار صدمة عندما هاجم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى حول بريكست.

وكتب الرئيس الامريكى الذى وصل مساء الجمعة إلى اسكتلندا على تويتر "ساكون فى تورنبورى (اسم المجمع الرياضي والفندقي) لإجراء اجتماعات واتصالات تستمر يومين، وآمل بأن أمارس الجولف".

واضاف "المناخ رائع وهذا المكان رائع"، على أن يتوجه بعدها إلى هلسنكى فى فنلندا حيث يلتقي نظيره الروسى فلاديمير بوتين.

ويتوقع الا يثير ترامب نظريا خلال وجوده فى أسكتلندا البلبلة التى أحدثها فى اليومين الأولين من زيارته للمملكة المتحدة.